На Заневском проспекте столкнулись три иномарки

Авария случилась примерно в 23:23 у дома №8 по улице Карла Фаберже.

Вечером в понедельник, 11 декабря, на пересечении Заневского проспекта и Гранитной улицы у метро "Ладожская" произошло крупное ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, на указанном участке столкнулись три авто (BMW, EXEED и Mitsubishi).

Авария случилась примерно в 23:23 у дома №8 по улице Карла Фаберже. В результате и Mitsubishi сломал ограждение и светофор: 40-летний водитель японской иномарки доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что после пожара на КАД всех пассажиров увезли на другом автобусе в течение 15 минут.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Андрей Прусаков, Владислав Денчик)