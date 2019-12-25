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Губернатор Петербурга рассказал ветеранам о мероприятиях, посвященных 79-летию прорыва блокады
Сегодня, 10:51
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Губернатор Петербурга рассказал ветеранам о мероприятиях, посвященных 79-летию прорыва блокады

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В городе запланированы 125 памятных мероприятий.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел традиционную предновогоднюю встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников. Он рассказал о мероприятиях, посвященных 79-летию прорыва блокады и 78-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, передает пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, в городе запланированы 125 памятных мероприятий, в том числе открытие памятника блокадному учителю в Соляном переулке. Также полным ходом идет реставрация двух блокадных трамваев, ведь в следующем году исполнится 80 лет блокадному трамваю. 

Сегодня в Петербурге проживает почти 60 тысяч блокадников. Губернатор поблагодарил ветеранов за участие в общественной жизни города и воспитании молодого поколения. 

Ранее Piter.TV писал о том, что в Петербурге транспорт станет бесплатным для ветеранов с 26 по 28 января.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: ветераны, встреча
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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