Губернатор Петербурга рассказал ветеранам о мероприятиях, посвященных 79-летию прорыва блокады

В городе запланированы 125 памятных мероприятий.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел традиционную предновогоднюю встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников. Он рассказал о мероприятиях, посвященных 79-летию прорыва блокады и 78-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, передает пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, в городе запланированы 125 памятных мероприятий, в том числе открытие памятника блокадному учителю в Соляном переулке. Также полным ходом идет реставрация двух блокадных трамваев, ведь в следующем году исполнится 80 лет блокадному трамваю.

Сегодня в Петербурге проживает почти 60 тысяч блокадников. Губернатор поблагодарил ветеранов за участие в общественной жизни города и воспитании молодого поколения.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Петербурге транспорт станет бесплатным для ветеранов с 26 по 28 января.

Фото: пресс-служба Смольного