Памятник Блокадному учителю установят 27 января

Памятник установят в Соляном переулке по инициативе Надежда Строгановой. Она работала учителем 53 года.

В дни празднования 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет более 100 памятных мероприятий. С момента прорыва блокады — 79 лет.

18 января пройдет памятный концерт в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича и торжественная церемония возложения цветов к мемориалу Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости посвятят памятной дате. Кроме того, в этот день планируют открыть памятник Блокадному учителю. День завершит концерт в БКЗ "Октябрьский". Для ветеранов обеспечат трансфер.

Пандемия коронавируса тоже наложит свой отпечаток на проводимые мероприятия. Цветы и венки на Пискаревском кладбище будут возлагать в два этапа. Первая колонна пройдет в 11:00. В ней будут члены организаций ветеранов. В 13:00 цветы смогут возложить другие организации, которые подали заявку.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Петербурге транспорт станет бесплатным для ветеранов с 26 по 28 января.

Фото: администрация Петербурга