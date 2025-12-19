Историки опубликовали письма ленинградцев бойцам после прорыва блокады в 1943 году

Работники судостроительного завода в осаждённом городе благодарили защитников за "самый радостный день".

В день 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда историки и архивисты представили подборку писем, которые жители осаждённого города отправляли на фронт после известия о победе в операции "Искра". Среди них — трогательные обращения работников Ленинградского судостроительного и механического завода № 370 ("Петрозавод"). Их опубликовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо, освободив Шлиссельбург и создав сухопутный коридор к городу. Это событие стало переломным моментом в битве за Ленинград.

Бухгалтер завода Людмила Рейтер в письме к неизвестному бойцу делилась эмоциями:

Пишу тебе в самый радостный день моей жизни – день прорыва блокады родного города Ленина. Ночью, когда диктор возвестил, я плакала от счастья… Вам, дорогие бойцы, Вам обязаны мы этой радостью… Не думай, боец, что ты одинок и забыт на фронте. Ты согрет самой теплой любовью каждого ленинградца.

Фото: Telegram / Александр Беглов

Работница завода А. Аникина, мать красноармейца, обращалась к защитникам:

Я не знаю, кто ты, юноша ли или зрелый муж, отец или сын… но я знаю одно – ты Воин-Боец… Спасибо, родные! Спасибо Вам за спасение города и нас. Спасибо.

Инженер-конструктор А. Сирота писал:

Вами разорваны жесткие вражеские цепи, сковывающие нас, ленинградцев, в течение 16 месяцев… Товарищи бойцы, командиры, политработники Ленинградского фронта, не давайте покоя проклятому врагу и гоните его дальше от нашего города Ленина.

Эти строки, написанные в дни, когда до полного снятия блокады оставался ещё год, стали свидетельством несломленного духа ленинградцев, их веры в победу и безмерной благодарности к солдатам, пробившим "Дорогу жизни".

