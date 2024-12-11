В Бишкеке прошёл митинг-реквием в память о прорыве блокады Ленинграда

Ровно 82 года назад, 18 января 1943 года, наши войска освободили Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера.

Сегодня в Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Мероприятие прошло в столичном парке имени Даира Асанова и собрало ветеранов ВОВ, блокадников, дипломатов, представителей правительства Кыргызстана, а также школьников и студентов.

Участники митинга почтили память защитников Отечества. Гостям продемонстрировали нормы выдачи хлеба для блокадников: 125 граммов для детей и 250 граммов для взрослых, чтобы почтить память жертв блокады.

В этот же день в Кыргызстане стартовала международная акция памяти "Блокадный хлеб". В рамках акции волонтёры проведут уроки мужества в школах по всей стране, рассказывая молодёжи о тяготах войны и образе жизни блокадников, а также демонстрируя кадры военной хроники.

Ранее Piter.TV сообщал, что Александр Беглов обратился к петербуржцам в годовщину прорыва блокады Ленинграда.

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье