Александр Беглов обратился к петербуржцам в годовщину прорыва блокады Ленинграда

Город-герой Ленинград отмечает 82-ю годовщину прорыва фашистской блокады.

В эту субботу, 18 января, город-герой Ленинград отмечает 82-ю годовщину прорыва фашистской блокады — одну из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны.

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов в ходе операции "Искра" освободили Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера, восстановив сухопутную связь города с Большой землёй. Менее чем за три недели была построена Дорога Победы, по которой в осаждённый Ленинград начали доставлять продовольствие.

Прорыв блокады стал первой победой Ленинграда, укрепившей его силы и уверенность в окончательном разгроме врага. Это событие положило начало победному наступлению советских войск и стало переломным моментом в Великой Отечественной войне.

"Подвиг фронтовиков, моряков Балтийского флота и Ладожской флотилии, жителей и тружеников блокадного города, партизан и подпольщиков Ленинградской области навечно останется в памяти поколений" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

В ознаменование 80-летия Великой Победы и в знак благодарности ветеранам Президент России объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

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Фото: Piter.TV