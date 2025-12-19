Цветы в 83-ю годовщину прорыва блокады возложили на площади Победы

Торжественно-траурная церемония с участием губернатора, ветеранов и кадетов прошла у монумента героическим защитникам Ленинграда.

В Санкт-Петербурге на площади Победы состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда. Мероприятие приурочено к 83-й годовщине прорыва блокады города в 1943 году.

В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, депутаты Законодательных собраний города и Ленинградской области, ветераны, кадеты учебных заведений Московского района, а также представители духовенства.

Напомним, 18 января 1943 года в результате успешной наступательной операции "Искра" войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации прорвали блокадное кольцо, освободив Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера.

Это историческое событие позволило восстановить сухопутную связь осаждённого города со страной. Уже 7 февраля 1943 года на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с продовольствием по вновь построенной за 17 дней железнодорожной ветке — "Дороге Победы". С середины февраля 1943 года нормы снабжения ленинградцев были увеличены и приблизились к нормам других крупных городов СССР. Полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады состоялось год спустя, 27 января 1944 года.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике