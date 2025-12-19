Беглов поздравил петербуржцев с годовщиной прорыва блокады

Он рассказал о значении события 18 января 1943 года и связал подвиг ленинградцев с современными защитниками Отечества.

В день 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда губернатор города Александр Беглов выступил с торжественным обращением к ветеранам, блокадникам и всем петербуржцам. Глава региона напомнил о ходе операции "Искра".

Наступление Красной армии началось с мощных артиллерийских залпов, огня корабельных орудий, ударов авиации Балтийского флота и авиации дальнего действия. Бойцы Ленинградского фронта героически штурмовали ледяные валы на занятом врагом берегу Невы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Именно 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов встретились у Рабочих посёлков №1 и №5, пробив сухопутный коридор к осаждённому городу. Губернатор процитировал слова поэтессы Ольги Берггольц: "Блокада прорвана! Мы давно ждали этого дня... мы были уверены в этом в самые чёрные месяцы Ленинграда".

Особое внимание Александр Беглов уделил подвигу тыла. Он отметил, что всего за 17 дней вдоль южного берега Ладожского озера была построена 33-километровая "Дорога Победы", по которой 7 февраля 1943 года в Ленинград прибыл первый поезд с продовольствием.

Совпав с решающей фазой Сталинградской битвы, прорыв блокады возвестил о коренном переломе в ходе войны. От стен Ленинграда пролёг путь к штурму вражеской столицы и к Великой Победе. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беглов также провёл символическую параллель между прошлым и настоящим, напомнив, что на Балтийском заводе в Петербурге строятся два самых мощных в мире атомных ледокола, носящие имена "Ленинград" и "Сталинград".

В завершение обращения губернатор отдал дань памяти защитникам города и связал их подвиг с современностью: "Их подвиг продолжает нынешнее поколение защитников Родины – герои специальной военной операции. Вечная память погибшим! Слава поколению Победителей! Слава Городу-Герою Ленинграду!"

Фото: Piter.TV