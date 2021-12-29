Повелий сообщил, что он не удовлетворен качеством уборки в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий признался, что не доволен качеством уборки снега в городе в этом году. Об этом он заявил с трибуны ЗакСа 26 января.
Во время доклада вице-губернатор сказал о том, что зима началась со снегопада. Затем отмечались скачки температуры. Чиновник отметил, что пандемия лишила город трудовых ресурсов. В Смольном сделают выводы из сложившейся ситуации.
Губернатор принимает все эти наши промахи, скажем так, все эти ситуации, как личное горе.
Анатолий Повелий.
Также Повелий выразил недовольство работой частных управляющих компаний. В будущем в уборке будут задействовать не частные УК, а государственные бюджетные учреждения.
Ранее стало известно, почему Петербургу не хватает дворников.
Фото: ЖКС №1 Фрунзенского района
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