Повелий сообщил, что он не удовлетворен качеством уборки в Петербурге

По словам чиновника, на качество уборки снега повлияла погода, пандемия и недобросовестность частных компаний.

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий признался, что не доволен качеством уборки снега в городе в этом году. Об этом он заявил с трибуны ЗакСа 26 января.

Во время доклада вице-губернатор сказал о том, что зима началась со снегопада. Затем отмечались скачки температуры. Чиновник отметил, что пандемия лишила город трудовых ресурсов. В Смольном сделают выводы из сложившейся ситуации.

Губернатор принимает все эти наши промахи, скажем так, все эти ситуации, как личное горе. Анатолий Повелий.

Также Повелий выразил недовольство работой частных управляющих компаний. В будущем в уборке будут задействовать не частные УК, а государственные бюджетные учреждения.

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Фото: ЖКС №1 Фрунзенского района