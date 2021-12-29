Петербуржцев предупредили о гололедице в Петербурге 29 января

Ветер разгонится до 7-12 м/с.

В субботу, 29 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в городе пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -5…-7 градусов, днем -3…-5. Ветер подует с юго-запада, юга со скоростью 7-12 м/с. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться.

Ранее мы писали, что под Всеволожском водители едва не задавили гуляющего по дороге пони.

Фото: Piter.TV