Под Всеволожском водители едва не задавили гуляющего по дороге пони

Предположительно, животное сбежало из близлежащего конного клуба или частного участка.

Во Всеволожском районе Ленобласти водители едва не задавили гуляющего по дороге пони. Об этом сообщается на странице Дорожного комитета 47-го региона в Instagram.

Маленькая лошадка гуляла по проезжей части в поселке Воейково. Рядом с ней не было хозяев. Предположительно, животное сбежало из близлежащего конного клуба или частного участка.

Водители вовремя заметили пони и успели затормозить. После этого лошадь перешла дорогу и отправилась в неизвестном направлении.

Кони сами по себе пугливы, особенно боятся звуков (не зря на соревнованиях им на уши надеваю шапки). Поэтому любая встреча, тем более на дороге, где у некоторых водителей рука прирастает к гудку, может быть опасна. И для лошади, и для машины. Отметили в Комитете

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Фото: Instagram / dorogi_lo