Метель и буйный ветер обещают петербуржцам в воскресенье

Синоптики прогнозируют ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с.

В МЧС по Петербургу предупредили об ухудшении погоды в воскресенье, 30 января. В Северной столице обещают снегопад и вьюгу.

Поднимется юго-восточный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. Горожан просят убрать автомобили в гаражи и не передвигаться под неустойчивыми конструкциями и деревьями. Из-за наледи на дорогах лучше надеть удобную обувь, которая не будет скользить. Передвигаться нужно осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым людям посоветовали использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом.

Ранее на Piter.tv: вихри "Мари" и "Надя" принесут в Петербург облачную с прояснениями погоду.

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