Вихри "Мари" и "Надя" принесут в Петербург облачную с прояснениями погоду

Ночью в город вернутся снегопады.

Сегодня, 29 января, петербуржцы увидят редкое зимнее солнце. Циклонические вихри "Надя" и "Мари" принесут в Северную столицу небольшие осадки в виде снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Столбики термометров покажут -3...-5 градусов. Подует север-западный, южный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Синоптик отмечает, что уже в ночь на воскресенье в Петербург накроет волна снегопадов.

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