  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вихри "Мари" и "Надя" принесут в Петербург облачную с прояснениями погоду
Сегодня, 9:04
201
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Вихри "Мари" и "Надя" принесут в Петербург облачную с прояснениями погоду

0 0

Ночью в город вернутся снегопады.

Сегодня, 29 января, петербуржцы увидят редкое зимнее солнце. Циклонические вихри "Надя" и "Мари" принесут в Северную столицу небольшие осадки в виде снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Столбики термометров покажут -3...-5 градусов. Подует север-западный, южный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., что значительно ниже нормы. 

Синоптик отмечает, что уже в ночь на воскресенье в Петербург накроет волна снегопадов. 

Ранее на Piter.tv: эксперт предупредил, что лисицы будут чаще появляться в Петербурге в феврале

Фото: Pexels

 

Теги: вихрь мари, вихрь надя, зимнее солнце, леус, облачная погода, погода, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии