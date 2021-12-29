В Петербурге автомобилистов могут обязать освобождать дворы для уборки снега

На данный момент запаркованность дворов исключает возможность механизированной уборки.

Петербургских автомобилистов могут обязать освобождать дворы для уборки в них снега и наледи. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил председатель жилищного комитета Олег Зотов.

Он пояснил, что такая практика ведётся на городских улицах, которые убирают по системе "чёт-нечет". Чтобы очистить улицу от снега, коммунальщики ставят знак о запрете парковке.

Я думаю, что через какое-то время мы придем к похожим правилам и в наших дворах. Олег Зотов, председатель жилищного комитета

Зотов отметил, что на данный момент запаркованность дворов исключает возможность механизированной уборки.

Накануне стало известно, что около 9 см снега за неделю навеяло февральскими циклонами в Петербурге.

Фото: Piter.tv