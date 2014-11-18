Около 4 млрд рублей выделит Смольный на модернизацию петербургских больниц

В прошлом году финансирование ремонтных работ в городских больницах составило 3,971 млрд, а в 2024-ом на него могут направить до 3,823 млрд.

До конца года власти Северной столицы планируют завершить капремонт 72 медучреждений. На эти нужды выделено 3,7 млрд рублей. Об этом сообщило издание "КоммерсантЪ".

В прошлом году финансирование ремонтных работ в городских больницах составило 3,971 млрд, а в 2024-ом на него могут направить до 3,823 млрд.

Наибольшая часть средств распределились между учреждениями в Калининском и Красногвардейском районах. Всего Смольный закупит 852 единицы оборудования, 594 единицы уже были введены в эксплуатацию. Всего в поликлиники и больницы поступят от 3-ёх до 9-ти единиц оборудования.

Ранее мы сообщили о том, что в школах Петербурга появятся предпрофессиональные классы по девяти направлениям.

Фото: Piter.TV