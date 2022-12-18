В школах Петербурга появятся предпрофессиональные классы по девяти направлениям

В 2021-2022 годах в создание таких классов город вложил 2,5 млрд рублей.

С 1 сентября в школах Петербурга откроют предпрофессиональные классы по девяти направлениям. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного сегодня, 16 августа.

Речь идет о Курчатовских, гуманитарно-технологических, химико-биологических, инженерных, информационно-технологических, психолого-педагогических, медицинских, кадетских классах и медиаклассах.

В 2021-2022 годах в создание таких классов город вложил 2,5 млрд рублей. За этот период в 154 школах появилось 240 лабораторий по различным направлениям.

К примеру, в лицее №179 Калининского района по соглашению с Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И. И. Мечникова реализуется программа "Введение в медицину", где школьники проходят занятия с преподавателями вуза в лабораториях и симуляционном зале.

Ранее на Piter.TV: на Болотной улице ввели в эксплуатацию школу на 550 мест.

Фото: Piter.TV