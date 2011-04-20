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Стало известно, что годовая инфляция в Петербурге выросла до 5%
Сегодня, 19:48
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Стало известно, что годовая инфляция в Петербурге выросла до 5%

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Основным фактором тенденции специалисты считают ослабление рубля вместе с ростом потребительской активности.

В июле годовая инфляция в Петербурге выросла до 4,96%. Об этом сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России.

По данным ведомства, инфляция в Северной столице выше средней по стране – она составляет 4,3%. 

Основным фактором тенденции специалисты считают ослабление рубля вместе с ростом потребительской активности. Самыми дорогими продуктами оказались яблоки, виноград, апельсины, бананы, груши, лимоны, картофель и капуста. Вместе с тем цены на бытовую технику, смартфоны, компьютеры и телевизоры остаются прежними. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сливки и сгущенка подешевели почти на 40%.

Фото: Piter.TV

Теги: годовая инфляция, подорожание продуктов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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