Стало известно, что годовая инфляция в Петербурге выросла до 5%

Основным фактором тенденции специалисты считают ослабление рубля вместе с ростом потребительской активности.

В июле годовая инфляция в Петербурге выросла до 4,96%. Об этом сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России.

По данным ведомства, инфляция в Северной столице выше средней по стране – она составляет 4,3%.

Основным фактором тенденции специалисты считают ослабление рубля вместе с ростом потребительской активности. Самыми дорогими продуктами оказались яблоки, виноград, апельсины, бананы, груши, лимоны, картофель и капуста. Вместе с тем цены на бытовую технику, смартфоны, компьютеры и телевизоры остаются прежними.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сливки и сгущенка подешевели почти на 40%.

Фото: Piter.TV