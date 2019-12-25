Также сообщается, что на плодоовощную продукцию возобновилось снижение цен.

В России годовая инфляция замедлилась до 5,72%. Об этом сообщили в Минэкономразвитии со ссылкой на подготовленный обзор текущей ценовой ситуации.

В период с 25 февраля по 2 марта годовая инфляция в стране снизилась на 0,08% на фоне предыдущей недели. Тогда показатель составлял 5,81%. Также сообщается, что на продовольственные товары зафиксирован околонулевой рост цен. На плодоовощную продукцию возобновилось снижение цен.

На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,06%, в секторе наблюдаемых услуг показатель упал до 0,09%

