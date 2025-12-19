В России годовая инфляция замедлилась до 6,4%

В период с 20 по 26 января инфляция замедлилась до 0,19%.

В России годовая инфляция с 20 по 26 января замедлилась с 6,47% до 6,43%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор текущей ценовой ситуации, подготовленный Минэкономразвития.

Отмечается, что в период с 20 по 26 января инфляция замедлилась до 0,19%. Кроме того, на продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,37%, в том числе на продукты питания, до 0,24%. Исключение составила плодоовощная продукция. Там зафиксировали снижение до 1,95%.

В сегменте непродовольственных товаров снижение цен зафиксировали на 0,02%, в секторе наблюдаемых услуг замедление роста цен - до 0,22%. Годовая инфляция на 26 января зафиксирована на уровне 6,43%.

Фото: pxhere.com