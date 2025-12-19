Набиуллина: цифровой рубль упростит пользование госсервисами

Массовое внедрение цифрового рубля запланировано с 1 сентября 2026 года.

Цифровой рубль в перспективе упростит пользование государственными сервисами. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Всероссийском форуме МФЦ.

По ее словам, регулятор видит перспективы в цифровом рубле. Глава ЦБ подчеркнула, что интеграция цифрового рубля в работу госсервисов упростит проведение платежей и сделает пользование такими сервисами более удобными для людей.

Это будет совершенно новый этап такой интеграции. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Отметим, что первое тестирование операций с цифровыми рублями состоялось еще в августе 2023 года. С октября прошлого года цифровой рубль стал использоваться при выплате социальных пособий. Массовое внедрение цифрового рубля запланировано с 1 сентября 2026 года.

Фото: Банк России