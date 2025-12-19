Самозапрет на кредиты на "Госуслугах" установили 21 млн россиян

Эльвира Набиуллина рассказала об экосистеме банков в развитии цифровизации услуг населению.

Самозапрет на кредиты на едином портале "Госуслуг" с момента запуска такой цифровой услуги со стороны федеральных властей установили 21 миллионов граждан. Соответствующее заявление сделала глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на всероссийском форуме МФЦ (многофункциональных центров).

Это очень востребованный сервис. За 10 месяцев 21 млн человек установили это. Это стало возможным, потому что просто сделать через портал госуслуг. Это как раз та самая синергия финансового сектора и госуслуг. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Напомним, что отечественный закон о самозапрете населения на заключение договоров потребительских кредитов заработал в стране с 1 марта прошлого года. С того момента воспользоваться данной возможностью пользователи могли с помощью портала "Госуслуги". С 1 сентября 2025 года такая опция стала доступна и при приеме граждан в МФЦ.

ЦБ снимет ограничения на перевод средств за рубеж.

Фото и видео: официальный сайт мфц-форум.рф