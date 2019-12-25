ЦБ снимет ограничения на перевод средств за рубеж

Переводы без ограничений для россиян и нерезидентов из дружественных стран будут работать с 8 декабря.

Центробанк России снимет ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В опубликованном заявлении ЦБ отметил стабильную ситуацию на валютном рынке. В связи с этим было принято решение отменить ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты. С 8 декабря переводы за рубеж для граждан РФ и нерезидентов из дружественных стран будут работать без ограничений.

При этом ЦБ сохранил запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России нерезидентов из недружественных стран. Это ограничение будет действовать до 7 июня 2026 года.

Фото: pxhere.com