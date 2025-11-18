ЦБ видит рост жалоб на блокировку счетов, заявила Набиуллина

Эльвира Набиуллина указала на первые результаты борьбы правительства с аферистами в цифровой среде.

Рост жалоб россиян на необоснованную блокировку банковских счетов говорит о том, что федеральные власти где-то "перегнули палку", борясь с аферистами. Соответствующее заявление сделала глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на конференции "Фокус на клиента". Чиновница заметила, что на территории страны серьезно упали показатели по жалобам на мошенничество, однако при этом одновременно резко выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов пользователей.

То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. И мы эту ситуацию с вами разруливали. Первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

ЦБ вынужден идти между Сциллой и Харибдой, рассказала Набиуллина.

Фото и видео: официальный сайт конференции "Фокус на клиента"