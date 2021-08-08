ЦБ вынужден идти между Сциллой и Харибдой, рассказала Набиуллина

Эльвира Набиуллина рассказала о денежно-кредитной политики России.

Центральный Банк России с лета 2025 года смягчает денежно-кредитную политику, делает это аккуратно и осторожно. Соответствующее заявление сделала глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на "Конгрессе финансистов Казахстана 2025". Эксперт пояснила, что сейчас основной целью для профильной структуры является успешно пройти между Сциллой и Харибдой.

Возможно, вызов для нас - пройти, как у нас говорят очень часто, между Сциллой и Харибдой, снизить инфляцию, но понимая, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным темпам... Мы считаем, что они должны быть сбалансированы. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Напомним, что Центральный банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий. В июле показатель ключевой ставки увеличился на два процентных пункта и составил 18 процентов годовых. Уже в сентябре этот уровень возрос до 19 процентов, а в октябре снова увеличился на два процентных пункта, до 21 процента годовых. На историческом максимуме российская ключевая ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября.

Набиуллина назвала условия для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Фото и видео: YouTube / Қазақстан Ұлттық Банкі