Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала условия для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом она рассказала на пресс-конференции.
По ее словам, для дальнейшего снижения ключевой ставки регулятор должен убедиться, что устойчивая инфляция не останется выше целевого уровня в 2026 году. Набиуллина подчеркнула, что прогноз ЦБ в ближайшее заседание остается нейтральным. Также глава ЦБ подчеркнула, что прогноз регулятора предполагает как дополнительное снижение ключевой ставки в декабре, так и ее неизменность. Отметим, что нынешняя ключевая ставка составляет 16,5%.
Это означает, что продолжение снижения на ближайшие заседания не предопределено по умолчанию.
Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ
Видео: Telegram / Банк России
