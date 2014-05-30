По ее словам, прогноз ЦБ в ближайшее заседание остается нейтральным.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала условия для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

По ее словам, для дальнейшего снижения ключевой ставки регулятор должен убедиться, что устойчивая инфляция не останется выше целевого уровня в 2026 году. Набиуллина подчеркнула, что прогноз ЦБ в ближайшее заседание остается нейтральным. Также глава ЦБ подчеркнула, что прогноз регулятора предполагает как дополнительное снижение ключевой ставки в декабре, так и ее неизменность. Отметим, что нынешняя ключевая ставка составляет 16,5%.

Это означает, что продолжение снижения на ближайшие заседания не предопределено по умолчанию. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Видео: Telegram / Банк России