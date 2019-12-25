По ее словам, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что будет с ключевой ставкой в следующем году. Об этом она заявила на выступлении в Госдуме.

По словам Набиуллиной, регулятор прогнозирует, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год. Глава ЦБ подчеркнула, что с июня нынешнего года удалось войти в этот цикл. Она напомнила, что за четыре месяца ключевую ставку снизили на 4,5 процентных пункта.

Набиуллина добавила, что решения об изменении ставки исходят из того, что нужно как можно скорее завершить период высокого роста цен и не допустить при этом переохлаждения экономики.

Наша оценка показывает, что скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы весь достигнутый путь. Нам пришлось бы весь пройденный путь проходить заново. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Ранее мы сообщали, что Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%.

Фото: Банк России