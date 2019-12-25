Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

Решение о снижении ключевой ставки приняли на заседании совета директоров ЦБ.

Центробанк России снизил ключевую ставку до 16,5%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Решение о снижении ключевой ставки приняли на заседании совета директоров ЦБ, прошедшем 24 октября. В этот раз ставку снизили на 0,5 процентного пункта. Отмечается, что это четвертое подряд снижение. Большинство аналитиков в СМИ подчеркивали, что ЦБ может снизить значение либо сохранить его на прежнем уровне.

Напомним, 12 сентября ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 18% до 17%. Первое снижение произошло в июне нынешнего года, когда значение опустили до 20%. В октябре 2024-го показатель составлял 21%. Это было рекордное повышение ключевой ставки.

