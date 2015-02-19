ЦБ одобрил новый дизайн 1000-рублевой банкноты

Художники ЦБ и Гознака работают над эскизным проектом.

Центробанк России одобрил новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на открытом заседании консультативного совета по банкнотам.

По ее словам, художники ЦБ и Гознака работают над эскизным проектом. Напомним, что по итогам прошедшего голосования символом обновленной купюры стал теплоход "Метеор". Набиуллина добавила, что сейчас активно идет подготовка к презентации купюры. Она подчеркнула, что все пожелания россиян были учтены.

Мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках.



Эльвира Набиуллина, глава ЦБ России

Фото: pxhere.com