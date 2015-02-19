ЦБ одобрил новый дизайн 1000-рублевой банкноты

Центробанк России одобрил новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на открытом заседании консультативного совета по банкнотам.
По ее словам, художники ЦБ и Гознака работают над эскизным проектом. Напомним, что по итогам прошедшего голосования символом обновленной купюры стал теплоход "Метеор". Набиуллина добавила, что сейчас активно идет подготовка к презентации купюры. Она подчеркнула, что все пожелания россиян были учтены.
Мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ России
Фото: pxhere.com
