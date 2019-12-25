ЦБ выпустит золотые инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

Монеты будет номинала в 100 и 200 рублей.

Центральный банк России 30 сентября выпустит в обращение золотые инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" с номиналом в сто и двести рублей соответственно. Соответствующее заявление опуликовано государственным финансовым регулятором на официально сайте и в социальных сетях. Эксперты объяснили, что номинал в 100 рублей имеет форму круга с диаметром 30 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте показывает 15,55 грамма, при пробе сплава 999. Инвестиционная золотая монета с номиналом в 200 рублей имеет форму круга диаметром 33 миллиметра.Там масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма. Для кажой монеты тираж составляет до 100 тысяч экземпляров. Известно, что денежные средства изготавливались в качестве "анциркулейтед".

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений. пресс-служба ЦБ РФ

На лицевой стороне обеих монет расположено рельефное изображение государственного герба страны. Также там размещены надписи "Российская Федерация", "Банк России". Дополнительно указан номинал, год выпуска. Обозначение металла приведено согласно периодической системе элементов Д. И. Менделеева. Создатели разместили на монетах информацию о пробе сплава, товарном знаке монетного двора и массе драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, который поражает копьем змея.

Фото: Центральный банк России