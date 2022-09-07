В Петербурге сливки и сгущёнка подешевели почти на 40%

На 7% стали дешевле сыры и сырные продукты.

За последний месяц в Петербурге молочные продукты в среднем подешевели на 3,32%. По некоторым категориям было даже зафиксировано значительное падение цены. Данными поделились в пресс-службе государственной системы маркировки "Честный знак".

Сливки в магазинах Северной столицы стали дешевле более чем на 37%. Если в июне литр обходился в 188 рублей, то в июле уже в 118 рублей. Такое же падение цены зафиксировали и на сгущенку. Также снизилась стоимость кумыса – почти на 25% за месяц.

На 7% стали дешевле сыры и сырные продукты. Теперь килограмм в среднем стоит 731 рубль. Без изменений по итогам прошлого месяца остались цены на ряженку и ультрапастеризованное молоко.

Ранее эксперты нашли суррогатное молоко на прилавках петербургских магазинов.

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