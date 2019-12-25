7 из 10 марок молока на прилавках петербургских магазинов оказались фальсификатом

Специалисты подчеркнули, что некоторые молочные продукты без молочного жира имеют на этикетке маркировку "Честный знак".

Сотрудники Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" проверили 10 марок ультрапастеризованного в петербургских магазинах. О результатах сообщило издание "КП Санкт-Петербург".

Так, эксперты обнаружили, что одна из протестированных марок не соответствует обязательным требованиям. Более того, в 7 из 10 образцов нет молочного жира, то есть, эти продукты вообще нельзя назвать молоком. Нарушения найдены у марок "Натуральный продукт", "Умный баланс" и "Самое любимое" (3,2% жирности), "Добрая Милена" и "Молочный терем" (2,5% жирности). Требования ГОСТ нарушили и производители марок "Му-у", "Славянские кружева".

Специалисты подчеркнули, что некоторые молочные продукты без молочного жира имеют на этикетке маркировку "Честный знак", которая далеко не всегда гарантирует реально качество. Материалы экспертизы переданы в Роспотребнадзор и Россельхознадзор, которые примут меры в отношении производителей и продавцов суррогатного молока.

Ранее петербуржцам рассказали, как выбрать школьный рюкзак.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)