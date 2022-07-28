Петербуржцам рассказали, как выбрать школьный рюкзак

Вес портфелей без учебников должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 грамм и для обучающихся средних и старших классов – не более 1 кг.

В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как выбрать школьный рюкзак.

Вес портфелей без учебников должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 грамм и для обучающихся средних и старших классов – не более 1 кг. Также важно, чтобы вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не превышал:

– для учащихся 1-2-х классов – 1,5 кг;

– для учащихся 3-4-х классов – 2 кг;

– для учащихся 5-6-х классов – 2,5 кг;

– для учащихся 7-8-х классов – 3,5 кг;

– для учащихся 9-11-х классов – 4 кг.

Также ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине.

Также специалисты Роспотребнадзора рассказали, что делать, если в день много учебных предметов и учебники превышают допустимые нормы.

Если превышение по весу появляется стабильно, то это повод вынести вопрос на обсуждение родительским комитетом. Помните, что здоровье ваших детей в ваших руках. Роспотребнадзор

Также петербургский Роспотребнадзор дал советы по адаптации ребёнка к школе.

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