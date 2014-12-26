Петербургский Роспотребнадзор дал советы по адаптации ребёнка к школе

По словам специалистов, переход на школьный режим для ребёнка должен быть обеспечен за 2 недели о начала занятий.

Перед новым учебным годом детям важно адаптироваться к условиям образовательного процесса. В этом первоклассникам и более старшим ребятам могут помочь родители Советы мамам и папам в преддверии 1 сентября дали сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу.

По словам специалистов, переход на школьный режим для ребёнка должен быть обеспечен за 2 недели о начала занятий. Речь идёт, в том числе, и о психологической подготовке: так, первоклассникам нужно рассказать о том, что происходит в школе, как общаться с одноклассниками и учителями. Также пригодятся советы по сборке учебников и тетрадей, соблюдению расписания и т.д. Когда учёба уже началась, необходимо интересоваться состоянием ребёнка, его отношениями со сверстникам, режимом дня.

Кроме того, необходимо сформировать "ситуацию успеха" и дать понять, что знания важнее оценок. Наконец, в процессе занятий ребёнок должен быть обеспечен полноценным питанием. В рационе школьника в обязательном порядке должны быть крупы, мясные и молочные изделия, фрукты и овощи

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Фото: Piter.TV