Детский психолог рассказала, как одевать ребёнка в школу

По мнению специалиста, лучше остановиться на стандартном варианте.

Депутаты Госдумы внесли законопроект о праве родителей блокировать введение единой формы в школе. По мнению детского психолога, сказкотерапевта Дарьи Дугенцовой, такая мера будет слишком радикальной. Свою точку зрения она объяснила телеканалу "360".

Эксперт уточнила, что половина родителей поддерживает введение школьной формы, а ещё 50% выступают против. Безусловным минусом одинаковых костюмов станет необходимость тратить на них семейный бюджет.

Если у родителей не так много денег, как хотелось бы, то получается, ребенок будет ходить в рваном, зашитом, заплатках. Это может негативно повлиять на его самооценку, потому что ребята в школе могут говорить о том, что он такой-сякой. Дарья Дугенцова, детский психолог

По мнению специалиста, лучше остановиться на стандартном варианте: белый верх и тёмный низ. В такой ситуации ребёнок сможет выразить себя, например, выбрать необычный фасон или декор.

Отсутствие школьной формы тоже позитивно не влияет. Слишком жесткая форма – это перебор, отсутствие формы – тоже перебор. Потому что действительно кто-то из детей может прийти в Dolce & Gabbana и хвастаться этим, а кто-то в том, что ему передали старшие братья и сестры, чтобы доносил. Дарья Дугенцова, детский психолог

Ранее мы сообщили о том, что акция "Собери ребёнка в школу" проходит в Ленобласти.

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