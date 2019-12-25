Акция "Собери ребёнка в школу" проходит в Ленобласти

По стране организовано свыше 4 тыс. пунктов приема канцелярии, а участником акции может стать любой желающий.

Всероссийская акция "Собери ребёнка в школу" проходит в Ленинградской области. Благодаря проекту, ребята из малообеспеченных семей получают школьные принадлежности, форму и канцтовары.

В рамках акции уже удалось помочь 55 тыс. детей. По стране организовано свыше 4 тыс. пунктов приема канцелярии, а участником акции может стать любой желающий. В общей сложности школьные принадлежности до 1 сентября получат 200 тыс. ребят.

Ленобласть оказывает поддержку подшефному городу Енакиево: туда регион уже отправил более 22 тыс. экземпляров учебников, 14 компьютеров и 750 комплектов подарков для первоклассников.

Ранее мы сообщили о том, что новый образовательный кластер создадут Ленобласти в следующем году.

Фото: Pxhere