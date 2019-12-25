Новый образовательный кластер создадут Ленобласти в следующем году

В общей сложности регион получил на реализацию проекта 70 млн рублей из федеральной казны.

В 2024 году на базе Государственного института экономики, финансов, права и технологий создадут новый образовательный кластер 47-ого региона по направлению "Искусство и креативная индустрия". Об этом сообщил телеканал ЛенТВ24.

Ленинградская область стала победителем конкурса в рамках проекта "Профессионалитет" в текущем году. Как отметил зампред правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов, инициатива является важным подспорьем для развития областных предприятий.

В общей сложности регион получил на реализацию проекта 70 млн рублей из федеральной казны. Кластер будет способствовать развитию местного малого и среднего бизнеса в сфере искусства.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть направит 28 проектов на федеральный конкурс "Лучшая муниципальная практика".

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