Петербурженка украла у знакомого рюкзак с крупной суммой на Московском вокзале

Мужчина обнаружил пропажу в поезде. Он сообщил об этом провожавшей его женщине. Однако она не призналась, что нашла оставленное имущество.

На Московском вокзале в Петербурге сотрудники транспортной полиции по горячим следам раскрыли кража денег у пассажира. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

К полицейским обратился 56-летний житель Краснодарского края, у которого на Московском вокзале пропал рюкзак (в нём находились 165 тысяч рублей). По горячим следам была выявлена злоумышленница. Ею оказалась 57-летняя петербурженка.

Установлено, что она провожала с Московского вокзала потерпевшего, следовавшего домой. По невнимательности мужчина оставил свой рюкзак на вокзале. Заметив это, гражданка вернулась в зал ожидания, и забрала рюкзак себе. Мужчина обнаружил пропажу в поезде. Он сообщил об этом провожавшей его женщине. Однако она не призналась, что нашла оставленное имущество. Чтобы скрыть факт кражи, она предложила в качестве помощи перевести на его счет 10 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что женщина взяла отправленную на счет заявителя сумму из тех денег, которые находились в его рюкзаке. Остальными деньгами она планировала распорядиться по своему усмотрению. Полицейские изъяли похищенное. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее на Московском вокзале у уснувшего пассажира украли планшет.

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте