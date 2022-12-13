На Московском вокзале у уснувшего пассажира украли планшет

Полицейские задержали подозреваемого, который украл на Московском вокзале у пассажира планшет стоимостью 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.
По камерам удалось установить, что, когда 58-летний уроженец Волгоградской области уснул в зале ожидания, незнакомец украл у него планшет. Общая сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 34-летний уроженец Новгородской области. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение аналогичного преступления. Планшет мужчина успел отдать в скупку, а денежные средства потратил на личные нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Ранее на вокзале в Выборге у задремавшего пассажира украли телефон.
Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте
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