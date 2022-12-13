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На вокзале в Выборге у задремавшего пассажира украли телефон

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Злоумышленник увидел спящего мужчину и лежащий рядом с ним телефон, который он забрал себе и покинул здание вокзала. 

Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу мобильного телефона у одного из пассажиров на территории железнодорожного вокзала в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

В полицию обратился 26-летний местный житель, у которого на вокзале пропал смартфон стоимостью 15 тысяч рублей. Оперативно был задержан подозреваемый. Им оказался 42-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Установлено, что потерпевший задремал в зале ожидания, а проснувшись, обнаружил отсутствие своего смартфона. Злоумышленник увидел спящего мужчину и лежащий рядом с ним телефон, который он забрал себе и покинул здание вокзала. 

Мобильный телефон фигурант продал, а полученные денежные средства, потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее на Piter.tv: Петербуржец за год похитил более 140 гаджетов на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Видео: пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте

Теги: вокзал выборг, кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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