Петербуржец за год похитил более 140 гаджетов на сумму свыше 1,5 млн рублей

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

Петербуржец похитил из магазинов электроники более 140 гаджетов на сумму свыше 1,5 млн рублей. Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

По версии следствия, обвиняемый в период с августа 2020 по сентябрь 2021 года проникал в торговые центры через вентиляционные шахты на крышах, откуда похищал товары из магазинов электроники и бытовой техники. Таким образом фигурант уголовного дела похитил более 440 гаджетов на сумму свыше 15 млн рублей.

Похищенные товары мужчина перевозил на автомобиле, на котором заменил государственные регистрационные знаки. Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее петербуржец, задержанный за скандал, ударил по лицу подполковника полиции.

Видео: прокуратура Спб