Петербуржец, задержанный за скандал, ударил по лицу подполковника полиции

Позднее он был госпитализирован в больницу с подозрением на шизофрению.

Петербуржец, задержанный за скандал на улице, в отделении полиции ударил по лицу подполковника. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 7 февраля 47-летнего петербуржца доставили в отделение полиции из-за скандала на улице. В дежурной части он ударил рукой по лицу и ногой по бедку подполковника полиции. Пострадавший с ссадинами лица и правого бедра после оказания помощи продолжил несение службы.

В отношении петербуржцам составлен протокол по ч. 2 ст. 20.21 КоАП РФ. Позднее он был госпитализирован в больницу с подозрением на шизофрению.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Петербурге пьяный водитель пытался ударить инспектора ДПС и порвал ему форму.

Фото: Piter.tv