В Петербурге пьяный водитель пытался ударить инспектора ДПС и порвал ему форму

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

В Петербурге водитель с признаками алкогольного опьянения попытался ударить сотрудника ДПС и порвал ему форму. Об этом стало известно Piter.tv.

Ночью 7 февраля сотрудник ДТП у дома по Рябовскому шоссе для проверки документов остановил Volkswagen Golf под управлением 35-летнего мужчины. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, он был направлен на медицинское освидетельствование.

В помещении экспертного отдела мужчина пытался ударить ногой в живот, угрожал физической расправой сотруднику ДПС и порвал ему форму. Анализ показал содержание алкоголя 1,470 мг/л.

В отношении автомобилиста составлен административный протокол по ст. ч.1 ст.20.1 и ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Фото: Piter.tv