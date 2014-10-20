На помощь животному выдвинулись ветеринары из Москвы.

В Заполярье подавившийся банкой сгущенки белый медведь пришел к людям. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Чиновница отметила, что металлическая тара застряла во рту у дикого животного. Зверь нуждается в помощи людей. Он вышел к поселку Диксон, расположенного в северной части Красноярского края.

Молодой белый медведь пришел за помощью к людям в поселок Диксон...Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы. сообщение Росприроднадзора

В профильном ведомстве объяснили, что на помощь обессиленному зверю в среду 20 июля вылетят ветеринары из Москвы.В настоящее время специалисты из Росприроднадзора решают вопрос по транспортному обеспечению. Уточняется, что белого медведя придется обездвижить для того, чтобы удалить банку у него изо рта. На эти действия чиновники выдадут разрешение.

На дорогах Ленобласти с начала года погибли 72 диких животных.

Фото и видео: Telegram / Светлана Радионова

