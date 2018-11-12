Более 50% сгущенки на прилавках Петербурга не соответствует ГОСТ

Проверка качества сгущенного молока показала, что пять из десяти образцов в магазинах Санкт-Петербурга не соответствуют требованиям российского ГОСТ 31688-2012. Об этом сообщили в общественной организации потребителей "Общественный контроль".

Массовая доля белка – самый важный показатель сгущенного молока. В большинстве же продуктов низкое содержание белка. Это указывает на использование изготовителями не цельного молока, как они указывают на этикетках, а сухого, причем в меньших количествах, чем положено по рецептуре.

В итоге проверка показала, что более половины образцов сгущенного молока не соответствуют ГОСТ.

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