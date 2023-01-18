Годовая инфляция в Петербурге опустилась до минимума с ноября 2023 года

По итогам ноября показатель в городе увеличился на 0,6%, составив 6,4%.

По итогам ноября годовая инфляция в Петербурге увеличилась на 0,6%, составив 6,4%. Основной рост цен зафиксирован на овощи, кофе и транспортные услуги, тогда как стоимость сыра и зарубежных поездок уменьшились. Этот показатель является минимальным с ноября 2023 года и оказался чуть ниже общероссийского уровня (6,6%), согласно данным пресс-службы Центрального банка РФ, опубликованным в издании "Деловой Петербург".

Специалисты пояснили, что повышение стоимости кофе связано с плохими урожаями в основных экспортерах напитка и общим сокращением мирового производства. Рост цен на овощную продукцию обусловлен появлением дорогостоящих тепличных овощей, выращенных с использованием электричества и обогрева. Повышение тарифов на общественный транспорт объясняется увеличением спроса накануне зимних праздников.

Одновременно отмечено падение стоимости туристических услуг за рубежом и снижение цен на сыры благодаря увеличению объёмов отечественного производства.

Центральный банк России ожидает дальнейшего замедления темпов роста инфляции в предстоящем году до диапазона 4–5%.

