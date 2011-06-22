По его словам, охлаждение экономики необходимо для того, чтобы инфляция "не съедала доходы людей".

Министр финансов РФ Антон Силуанов оценил шансы российской экономики "гнать на велосипеде". Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Силуанова попросили прокомментировать видео, подготовленное в преддверии форума "Россия зовет!". В этом ролике министр финансов представлен на спортивном велосипеде на треке. Его спросил, сможет ли российская экономика так же "гнать на велосипеде". По словам Силуанова, власти делают все необходимое для этого. Он также подчеркнул, что охлаждение экономики необходимо для того, чтобы инфляция "не съедала доходы людей".

В следующем году уже есть основания для того, чтобы экономика у нас двигалась не за счет каких-то накачиваний, в том числе бюджета и денежно-кредитной политики, а уже устойчиво за счет роста инвестиций. Антон Силуанов, министр финансов РФ

Фото: minfin.gov.ru