Эксперт назвала девять опасных продуктов

Так к риску возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний приводят жареные колбасы с большим количеством жиров и соли.

Привычные для рациона продукты могут быть смертельно опасны из-за содержащихся в них веществ. Девять таких продуктов назвала специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел. Об этом сообщило издание Focus.

Так к риску возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний приводят жареные колбасы с большим количеством жиров и соли. Следом за ними идут консервы, в упаковках которых содержится вредный бисфенол А, который увеличивает риск развития рака и бесплодия. Кроме того, опасна может быть рыба, загрязненная ртутью. Это зависит не только от вида и возраста рыбы, но и от среды ее обитания.

В отполированном белом рисе может быть мышьяк, поэтому его эксперт советует есть в ограниченном количестве.

Опасность была обнаружена и в пончиках. По словам Крел, они вредны из-за дешевого пальмового масла. Вредным является и масло, которое есть в попкорне для микроволновки.

Согласно исследованиям, на которые ссылается Крел, риск смерти вдвое повышает частое употребление картофеля фри и чипсов. Риск развития рака повышает и замороженная пицца, предназначенная для приготовления в духовке.

Наконец, опасной является газировка, так как сахар и искусственные ароматизаторы повышают риск диабета второго типа и ожирения.

Ранее были названы вредные для женского здоровья и красоты продукты.

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