Названы вредные для женского здоровья и красоты продукты

Диетолог напомнила, что женщинам важно избегать ожирения, так как это может привести к гинекологическим заболеваниям или бесплодию.

Российский врач-диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала самые вредные для женского здоровья и красоты продукты. Об этом она рассказала изданию "Ридус".

Диетолог напомнила, что женщинам важно избегать ожирения, так как это может привести к гинекологическим заболеваниям или бесплодию. Женщинам она посоветовала избегать продукты, в которых много насыщенных жиров. Это жирные сорта мяса, жирные колбасные изделия, мясные полуфабрикаты с повышенным содержанием жира.

Что касается сахара, то его переизбыток в организме может негативно влиять на синтез коллагена, что сказывается на здоровье кожи.

Врач рекомендовала включить в рацион больше растительных масел и орехов, так как эти продукты богаты витамином E, необходимым для обновления клеток кожи. Также стоит особое внимание уделять фруктам, овощам, зелени, цельнозерновому хлебу, морепродуктам, жирным сортам рыбы.

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