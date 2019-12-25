Диетолог развеяла три главных мифа о здоровом питании и похудении

Диетолог опровергла миф о пользе полного исключения углеводов из рациона.

Австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд развеяла три популярных мифа о похудении и здоровом питании. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Миф 1. Углеводы вредят фигуре. Диетолог опровергла этот миф, заявив, что нельзя полностью отказываться от углеводов, так как это лучшее топливо для мозга. При этом есть нужно сложные углеводы – бурый рис, цельнозерновые макароны, хлеб, батат. При этом Лора Форд отметила, что не стоит полностью исключать обычные макароны, хлеб и картофель, если они нравятся человеку.

Миф 2. Польза безглютеновой диеты. По словам диетолога, не все безглютеновые продукты лучше обычных, так как они подвержены большей переработке и содержат меньше клетчатки.

Миф 3. Колебания веса – плохой симптом. Лора Форд заявила, что колебания веса в течение дня и недели совершенно нормальны. На это влияют многие факторы – сон, питание, спорт. Вес может меняться на 2,2-2,7 килограмма, но никакой внешней разницы не будет видно.

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