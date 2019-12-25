Диетолог предупредила о вреде свежевыжатых соков без мякоти

Диетолог Соломатина также порекомендовала не завтракать кашами быстрого приготовления.

Диетолог предостерегла от употребления свежевыжатых соков без мякоти на завтрак. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Свежевыжатые соки действительно могут быть опасны, особенно на голодный желудок, они содержат большое количество органических кислот. Дело ещё и в том, что, если сок выжимается ещё и без мякоти, а мякоть всё-таки отчасти сдерживает всасывание сахара. Елена Соломатина, диетолог

Если пить сок без мякоти из сладкого фрукта, то сразу идет резкое повышение уровня глюкозы и выделение инсулина. Если это кислый фрукт, то сок без мякоти будет негативно влиять на слизистую и на зубную эмаль.

Диетолог Соломатина также порекомендовала не завтракать кашами быстрого приготовления и отказаться от тостов с джемом. При таком завтраке человек быстро снова захочет есть и будет засыпать в первые часы работы из-за чувства голода.

Ранее диетолог рассказала о вреде чипсов и восстановленных соков для детей.

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